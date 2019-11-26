نائب عن تحالف الفتح: اميركا تحث كردستان على الاستيلاء على كركوك والانفصال عن العراق

وذكر القدو في تصريح صحفي الثلاثاء، إن "زيارة بنس المفاجئة لإقليم كردستان هي إعلان صريح بان القوى الكردية شريك للإدارة الأمريكية في العراق وتعمل على تحقيق مصالحها".

وأضاف، ان "الزيارة منحت حكومة الإقليم الضوء الأخضر للاستيلاء على المناطق المتنازع عليها بينها كركوك وتحقيق الانفصال عن العراق".

وأشار الى ان "القوى الكردية تحاول استغلال أزمة التظاهرات لصالحها وانشغال الحكومة لتحقيق الانفصال وإنشاء الدولة الكردية بدعم واشنطن لها"

وتابع، القدو، ان "قضية الانفصال لن تغيب عن أذهان الكرد ويسعون لإيجاد الوقت المناسب لإعلان الدولة الكردية والتي تضم محافظات الإقليم وكركوك وجزء من نينوى".

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وصل السبت الماضي إلى العراق لزيارة جنود أمريكيين فضلا عن اجراء زيارة الى أربيل للقاء المسؤولين هناك.

فيما تناقلت وسائل الاعلام العراقية نبأ عن وصول رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي في ساعة متأخرة من ليلة أمس إلى العراق في زيارة غير متوقعة.

انتهى ع ص