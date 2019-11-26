٢٧‏/١١‏/٢٠١٩ ٣:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83570605
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برلماني عراقي: أموال كبيرة دخلت العراق من امريكا ودول خليجية لدعم المندسين في التظاهرات

برلماني عراقي: أموال كبيرة دخلت العراق من امريكا ودول خليجية لدعم المندسين في التظاهرات

بغداد/27 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي محمد البلداوي، الثلاثاء، ان أموالا كبيرة دخلت العراق عبر تحويلات مالية من امريكا ودول خليجية لدعم المندسين في التظاهرات، فيما اتهم هذه الدول بالوقوف خلف عمليات خطف وقتل الناشطين والمتظاهرين للإطاحة بالحكومة العراقية.

وذكر البلداوي في حديث صحفي ان "أمريكا وعدد من الدول الخليجية على رأسها الإمارات تعمل على دعم عدد من الشخصيات السياسية لإثارة الفوضى في البلاد وحرف مسار التظاهر إلى مسارات أخرى".

وأضاف، ان "أموالا كبيرة دخلت العراق عبر تحويلات مالية من الإمارات والكويت وأميركا لدعم بعض الشخصيات التابعة لهذه الدول، والمندسين بين المتظاهرين".

واشار البلداوي، الى ان "البيان الأخير للولايات المتحدة الأمريكية الذي أكد وجود خطف وتصفيات جسدية لناشطين مدنيين وعدد من المتظاهرين والصحفيين، محاولة للتصعيد والإطاحة بالحكومة ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأكد على ان "هناك جهات مدعومة أميركياً وخليجياً تقف خلف عمليات الخطف والتصفيات الجسدية".

انتهى ع ص ** 2342

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