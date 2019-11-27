حركة النجباء: حكومات خليجية طائفية تحاول حرف مسار احتجاجات العراق

وذكر الشمري في حوار صحفي، نشره مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء على "مشروعية المطالب الشعبية"، محذرا من "ركوب موجة الاحتجاجات من قبل الاعداء المتربصين".

واعتبر ان هنالك حكومات طائفية وديكتاتورية في المنطقة الخليجية لم ترتاح للتجربة الديمقراطية في العراق لذا تحاول حرف مسار الاحتجاجات المشروعة نحو تأجيج اعمال الشغب والتخريب، "ولكن هذه المؤامرة لن تتحقق بالتأکید".

وأكد على وجود "الوحدة الوطنية في العراق والعلاقات الاخوية بين الشيعة والسنة"، موضحا "أننا في حركة النجباء كانت لدينا تجربة جيدة في التعاون مع المتطوعين من اهل السنة، حيث أن الكثير منهم التحقوا بالمقاومة وعملوا تحت قيادة حركة النجباء واستشهد عدد منهم وامتزجت دماؤهم بدماء شهدائنا".

وحول العلاقات بين العراق وروسيا والصين، وصف الشمري، تعزيز علاقات العراق مع روسيا والصين بـ "الخطوة الايجابية لاخراج البلد من هيمنة امريكا"، مشددا على ان "المواجهة مع اسرائيل واجب ديني".

واشار الى ان داعش صنعتها امريكا بالتعاون مع السعودية وبعض الدول العربية الاخرى في المنطقة الخليجية ، مستندا بذلك الى تصريحات دونالد ترامب.

وبين أن "الامريكان ليسوا جادین في محاربة صنيعتهم حيث يستخدمون فلول هذه العصابة الارهابية كأداة ضغط لمنع استتاب الاستقرار في العراق".

وبخصوص التدخل التركي، اعتبر الشمري، التدخل العسكري التركي في الشمال الشرقي لسوريا بـ "انه يخالف القانون الدولي وهو اعتداء على السيادة السورية"، مضيفا أن "الشعب السوري وحلفاءه قدموا دماء غالية للدفاع عن هذه السيادة، ولذلك نطالب تركيا بالخروج الفوري من الاراضي السورية".

ولفت المتحدث باسم حركة النجباء الى الجرائم التي ارتكبها الصهاينة ضد الامة الاسلامية، قائلا "أننا وفقا لواجبنا الديني ومبادئنا العقدية لا نرى سبيلا امامنا إلا مواجهة الكيان الصهيوني وسنشارك بالتأکید الى جانب باقي فصائل المقاومة وعلى رأسها حزب الله اللبناني في اي حرب ضد الكيان الصهيوني"مؤكدا "لو حصلت حرب بين حزب الله وسوريا من جانب والكيان الصهيوني من جانب اخر، سنكون في الصف الامامي للمجاهدين الذين يواجهون الكيان الصهيوني من اجل استرجاع حقوق الشعوب العربية والاسلامية ونفتخر بذلك".

وكشف الشمري عن "وجود علاقات ولقاءات مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية" عادا فتح مكاتب هذه الفصائل في العراق "بالامر الايجابي الذي يدعو للفخر".

انتهى ع ص ** 2342