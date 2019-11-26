نوبخت: 12 مليار دولار صادرات ايران المتوقعة من النفط للعام الجاري

وقال نوبخت في تصريح صحفي اثر حضوره اجتماع اللجنة الاقتصادية البرلمانية الثلاثاء، انه فضلا عن عوائد البلاد السنوية من صادرات النفط والمتوقعة ان تصل الى ما بين 10 الى 12 مليار دولار للعامين الجاري والقادم (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) ، فان عوائد البلاد من صادرات السلع غيرالنفطية تصل الى 45 مليار دولا سنويا.

واضاف، رغم ان اصلاح هيكلية الميزانية يجري لجعلها مستقلة عن العوائد النفطية من اجل ادارة الاقتصاد بدون الاعتماد على النفط ولكن يمكن في الوقت الحاضر الحصول على عوائد ايضا من صادرات المشتقات النفطية.

واوضح بان الحكومة ستبدا من اليوم الاربعاء بحث ومناقشة مسودة لائحة الميزانية للعام الايراني القادم لتقديم اللائحة الى مجلس الشورى الاسلامي بعد 10 ايام.

وحول تقديم الدعم المعيشي الحكومي للمواطنين وفق قرار زيادة اسعار البنزين قال نوبخت، انه وفقا للتقارير الواصلة فان نحو 17 مليونا و 707 الاف اسرة (من بين 24 الى 25 مليون اسرة) استلمت هذا الدعم المعيشي الذي بلغ اجمالا نحو 24 تريليونا و 200 مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الحكومي المدعوم واكثر من 120000 ريال حسب سع الصرف في السوق الحرة).

واشار رئيس منظمة التخطيط والميزانية الى ان الدعم المعيشي ازاء رفع اسعار البنزين سيتم تسديده للاسر المستحقة بصورة منتظمة في اليوم العاشر من كل شهر.

وفي جانب اخر من حديثه لفت نوبخت الى ان لائحة الميزانية للعام الايراني القادم تتضمن تخصيص نحو 120 تريليون ريال دعما حكوميا للادوية.

انتهى ** 2342