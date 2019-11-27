٢٧‏/١١‏/٢٠١٩ ٣:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83570610
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الداخلية العراقية: إصدار أوامر قبض قضائية بحق المخربين

الداخلية العراقية: إصدار أوامر قبض قضائية بحق المخربين

بغداد/27 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد خالد المحنا ، الثلاثاء، إلقاء القبض على مجموعة من المخربين حاولوا إحراق بعض المحال التجارية في العاصمة بغداد، مؤكداً قرب إصدار أوامر قضائية بحقهم.

وقال المحنا في تصريح صحفي، إن"الحكومة المركزية تشدد على ضرورة توفير الحماية والحفاظ على الممتلكات وأرواح المواطنين، ومنع المخربين الذين يحاولون الإعتداء على أموال المواطنين والبنايات الخاصة والعامة".

واضاف أن" وزارة الداخلية تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تأمين التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات بالرغم من بعض المحاولات التي تقوم بها بعض المجموعات للاعتداء على قوات الشرطة وشن هجمات مسلحة فضلاً عن استخدام قناني المولوتوف والحصى والحجارة".

وأشار المحنا الى ان "قوات الشرطة جمعت بيانات خاصة بالمتجاوزين الذين خرقوا القانون وارتكبوا جرائم متنوعة"، مؤكداً "إصدار أوامر قبض قضائية بحق المخربين وسيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة".

وفي ذات السياق توعد مكتب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي  مرتكبي 5 جرائم استغلوا التظاهرات لاثارة العنف والتخريب.

وقال الناطق باسم المكتب اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح صحفي ان " الحكومة ستتخذ جميع التدابير لايقاف جرائم القتل والاعتداء والحرق والسلب والنهب التي حدثت مؤخراً ومعاقبة مرتكبيها".

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