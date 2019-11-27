٢٧‏/١١‏/٢٠١٩ ٤:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83570617
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ايران تحرز ميدالية برونزية ببطولة آسيا للرماية

ايران تحرز ميدالية برونزية ببطولة آسيا للرماية

طهران / 27 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا- أحرز منتخب ايران للرماية بالقوس المركب، الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للرماية بالقوس والنشاب 2019.

وجاء احراز ايران البرونزية اثر فوزها على ماليزيا بمباراة تحديد المراكز بنتيجة 224 -  220 نقطة في البطولة التي تستضيفها بانكوك.

ويضم منتخب ايران كل من "محمد صالح باليزيان" و"دانيال حيدرزادة" و"نيما محبوبي".

وكانت ايران قد فازت في الدور ربع النهائي على تايوان 224-220 ومن ثم خسرت امام الهند في الدور نصف النهائي 229-221 .

اما منتخب ايران للسيدات المؤلف من "ويدا حليميان" و"راحلة فارسي" و"آزو طاهريان" فقد حل في المركز الرابع بعد خسارته امام كازاخستان بنتيجة 231-227 في مباراة تحديد المراكز.

وكان منتخب السيدات قد فاز في الدور ربع النهائي على تايوان 231-228 ومن ثم خسر في الدور نصف النهائي امام الهند 229-221 .

انتهى ** 2342

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