٢٧‏/١١‏/٢٠١٩ ٤:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83570618
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سفير النرويج فی ایران يلتقي محافظ يزد للبحث في التعاون الثنائي

سفير النرويج فی ایران يلتقي محافظ يزد للبحث في التعاون الثنائي

يزد / 27 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- التقى سفير النرويج في ايران لارس نوردوم محافظ يزد محمد علي طالبي بهدف البحث في سبل التعاون الاقتصادي بين النرويج وهذه المحافظة الواقعة وسط ايران.

وخلال الاجتماع الذي جرى بحضور مساعد محافظ يزد للشؤون الاقتصادية تم البحث في سبل تنمية التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية ومنها السياحية والتجارية والصناعية.

وتبادل الجانبان في الاجتماع وجهات النظر حول تعزيز العلاقات ودراسة سبل تنمية العلاقات السياحية والاستفادة من طاقات وامكانيات الايرانيين المقيمين في النرويج بصورة خاصة.

يذكر ان النسيج التاريخي لمدينة يزد مركز المحافظة تم تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي خلال اجتماع منظمة اليونسكو في مدينة كراكوف في بولندا قبل عامين.

وتضم محافظة يزد نسيجا تاريخيا بمساحة 2270 هكتارا و 6500 اثرا تاريخيا تم تسجيل 1850 اثرا منها لغاية الان ضمن قائمة التراث الوطني.

انتهى ** 2342  

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