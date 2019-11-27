ظريف يبحث آخر المستجدات على الساحة الأفغانية مع وفد من "طالبان"

وفي هذا اللقاء الذي جرى مساء امس الثلاثاء في طهران، اكد ظريف على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في تشكيل وتعزيز الحوار السياسي بين الاطراف الأفغانية بمشاركة الحكومة الافغانية وجميع القوى السياسية الفاعلة في هذا البلد لتشكيل حكومة يشارك فيها الجميع.

كما اعلن وزير الخارجية عن استعداد إيران لتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي مع افغانستان حكومة وشعبا على أساس المصالح المشتركة بين البلدين الجارين.

ويأتي هذا الاجتماع في اطار الجهود الايرانية الرامية لإعادة السلام والاستقرار إلى أفغانستان، ومن أهم أهدافه هو تشجيع الأطراف الأفغانية على المشاركة في الحوار وإيجاد حلول للقضايا العالقة من خلال التفاوض ودعم جميع القوات السياسية الأفغانية للتعاون في انسحاب القوات الأجنبية من بلادهم واستتاب الأمن بعد انسحاب هذه القوات.

ولطالما أكدت إيران على ضرورة قيام الجماعات الأفغانية بلعب دور فعال في التفاوض وحل مشاكل بلادهم وتوفير الأمن وذلك بمشاركة الحكومة الافغانية.

انتهى