مهنة طباعة النسيج اليدوية في مدينة أصفهان

وتسمى هذه الصناعة بالفارسية "قلمكاري" أي النقش أو الطباعة على قطعة من القماش عادة تكون من الكتان، بقوالب من خشب شجر الكمثرى نظرا لطبيعته القوية ومرونته عن باقي أخشاب الأشجار الأخرى، ينحت عليها نقوش من المنمنمات دقيقة جدا عادة ما تعبر الرسمة عن العصور الفارسية القديمة وأشهر الرسومات التي اشتهرت بها جاءت من العصر الغزنوي القديم، أو يتم طباعة شعر فارسي نقش بالخطوط الفارسية القديمة، أو أساطير وملاحم فارسية، يتم غمسها في أولوان وطبعها على القماش.

بعد عمليه الطباعة التي تتم بصبغات عشبية طبيعة حيث يتم تغطية قطعة القماش كلها بالأشكال المتناسقة، يتم غسلها بمواد معينة لتثبيت الألوان، وتركها لتجف، لتتحول قطعة القماشة بعد طباعتها إلى مفرش ثمين جدا بألوان طبيعية زاهية ونقوش فارسية قديمة وتحفة أثرية.