الادميرال خانزادي:اجراء مناورة مشتركة بين ايران والصين وروسيا قريبا

وقال الادميرال خانزادي اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم سلاح البحرية: سنجري قريبا مناورات مشتركة مع القوات البحرية الصينية والروسية في شمال المحيط الهندي.

واكد قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية ان التصميم والتخطيط المبدئي لهذه المناورة تم خلال الشهر الماضي وتستعد القوات البحرية لإجراء المناورة وتدريباتها.

واضاف: بعد اجراء هذه المناورة وحتى نهاية العام الايراني الحالي ( بدا في 21 مارس 2019) ستجري القوات البحرية للدول المطلةعلى المحيط الهندي مناورة اخرى.

واوضح ان هذه المناورة ستجرى بين دول رابطة "آيونس" (IONS) (القوة البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي) في منطقة شمال المحيط الهندي بهدف تعزيز التقارب بين القوات البحرية لهذه الدول وبالتالي تحقيق الامن البحري في منطقة المحيط الهندي بمساعدة دول المنطقة.

سنرد على المعتدي اينما كان

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال بان ايران سترد على اي معتد اينما كان لو تجرأ على العدوان على البلاد مشيرا الى تواجد القوات البحرية الاميركية والبريطانية ومناوراتها في المنطقة بما من شانه زعزعة الامن والاستقرار فيها .

وقال في الوقت ذاته، اننا بطبيعة الحال لا نحسب حسابا لهذه الاساطيل لان ايديهم اصبحت مكشوفة بالنسبة لنا وان معداتهم المادية المبهرة للاعين قد اضحت غير فاعلة ومضى عليها الزمن وبالاساس فان عهد "اضرب واهرب" قد اصبح من الماضي.

واضاف، لو اراد احد ما ان يفعل شيئا (ضد ايران) فسيتلقى الرد عليه اينما كان في العالم.

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