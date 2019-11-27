غارات صهيونية على قطاع غزة

وقال مراسل ارنا، بأن طائرات حربية صهيونية أطلقت سبعة صواريخ على موقع "عين جالوت" التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس في مدينة خانيونس جنوب القطاع على ثلاث دفعات.

وأوضح مراسلنا ان الطائرات الصهيونية أغارت على موقع آخر يتبع للمقاومة في منطقة المحررات بين مدينتي رفح وخانيونس، وأرض زراعية في محيط موقع تونس شرق حي الزيتون شرقي غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الغارة جاءت ردًا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة صوب مستوطنات الغلاف في وقت سابق أمس.

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