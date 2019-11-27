روحاني: الحکومة ستقف وبكل قواها الى جانب المتضررين من الزلزال

وقال روحاني، لدى تفقده قرية دستجرد في مقاطعة ميانه التي ضربها الزلزال اليوم الاربعاء : أعدكم بأن الحكومة ستقف إلى جانبكم بكل قدراتها وامكانياتها وتدفع كل ما يلزم لإعادة بناء واعمار المباني المدمرة مضيفا : إن المنح المالية التي وعدت بها الحكومة لمساعدة ضحايا الزلزال وبناء وحدات سكنية ستقدم لهم.

و أعرب روحاني عن ارتیاحه لتواجده بین المواطنین بهذه القریة قائلا: خلال هذه الزلزال الأخیر، ألحقت الخسائر لأکثر من 100 قریة و المباني مضيفا : أعد جمیع أهالي هذه الأریاف ان الحکومة الایرانیة تلتزم بوعودها بشأن تقدیم المساعدات و اعادة بناء المبانئ.

و أضاف : من حسن الحظ منذ بدایة وقوع الزلزال، اسرع جمیع المسؤولین والمؤسسات المعنیة من الهلال الأحمر وقوات الشرطة وقوات الدفاع والتعبئة الی المساعدة وکان الجمیع الی جانبکم.

وكان الرئيس الايراني اعلن لدى وصوله مطار تبريز في وقت سابق اليوم ان الهدف الرئيس من زيارة محافظة اذربايجان الشرقية لقاء الاهالي في المناطق التي ضربها الزلزال مؤخرا.

وفي تصريح أدلى به قال روحاني إن الهدف الثاني من زيارته للمحافظة تدشين مشروع سكة حديد ميانه - بستان آباد والذي يعد من المشاريع المهمة والمطلبية لسكان المحافظة.

ونوه الى أنه يعتزم بحث الانجازات التي تحققت منذ الزيارة الماضية ولحد الآن في محافظة اذربايجان الشرقية وكذلك تدشين مشاريع اعمارية وصناعية والمشاركة في المجلس الاداري للمحافظة خلال الزيارة.

ويشار الى ان الرئيس روحاني وصل الى تبريز مع عدد من وزراء حكومته صباح اليوم الاربعاء في زيارة تفقدية لمحافظة اذربايجان الشرقية شمال غرب ايران لتدشين مشاريع اعمارية وصحية وعلاجية.

انتهى