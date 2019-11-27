تدشین خط سکة حدید يربط مدینتي میانه وبستان أباد

بغداد/27 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي محمد البلداوي، الثلاثاء، ان أموالا كبيرة دخلت العراق عبر تحويلات مالية من امريكا ودول خليجية لدعم المندسين في التظاهرات، فيما اتهم هذه الدول بالوقوف خلف عمليات خطف وقتل الناشطين والمتظاهرين للإطاحة بالحكومة العراقية.