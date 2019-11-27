وافاد مراسل وكالة ارنا بان طول خط سكة حديد بين ميانه وبستان أباد يبلغ 132 كيلومتر ومن المقرر ان يربط المدينتين لتبريز.
ومن المقرر تدشین المرحلة الثانية لهذا المشروع من بستان أباد الی ائیل کلي في مدینة تبریز.
انتهى** 1453**1049
تبریز/ 27 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-تم تدشین خط سکة حدید يربط مدینتي میانه وبستان أباد في محافظة اذربايجان الشرقية ( شمال غرب ايران) الیوم الأربعاء وذلك بأمر من الرئيس حسن روحاني.
وافاد مراسل وكالة ارنا بان طول خط سكة حديد بين ميانه وبستان أباد يبلغ 132 كيلومتر ومن المقرر ان يربط المدينتين لتبريز.
ومن المقرر تدشین المرحلة الثانية لهذا المشروع من بستان أباد الی ائیل کلي في مدینة تبریز.
انتهى** 1453**1049
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