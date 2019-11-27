ستقام بطولة كأس بطولة العالم للمصارعة الرومانية في ايران

وردا على سوال حول اقامة بطولة كأس العالم الرومانية في ايران قال ربيعي ان وزير الرياضة والشباب "مسعود سلطاني فر" قام بمتابعة هذه القضية مضيفا انه تم اقتراح موعدين لاقامة البطولة في ايران حيث سيشارك فيها منتخبات روسيا ودول أخرى.

وبشأن قضية الميزانية قال ربيعي انه تم تقديم تقرير بشان الميزانية اليوم اذ ان رئيس المصرف المركزي "عبد الناصر همتي" قدم تقريرا اقتصاديا كما قدم رئيس موسسه التخطيط والميزانية "محمد باقر نوبخت" تقريرا بشان الميزانية مضيفا انه سيجري النقاش بشان الميزانية الاسبوع القادم.

وحول موقف ايران ازاء التدخل الاميركي في اعمال الشغب الاخير في ايران ودعمها لها قال انه من الواضح تماما بان الادارة الاميركية الحالية هي سبب وقوع بعض الاحداث مشيرا إلى أن هذا التحرك الاميركي يتعارض مع كافة الالتزامات والمعاهدات.

وتابع ان سياسة اسقاط النظام تعتبر سياسة الولايات المتحدة القديمة في تاريخ ايران منذ قيامها بالانقلابات حتی الیوم.

انتهى**2018