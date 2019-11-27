ايران مستعدة لمقايضة السلع والتعامل بالعملة الوطنية مع باكستان

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال اللقاء مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باكستان "سيد محمد علي حسيني"، نوه خانساري بتركيز غرفة تجارة طهران في مرحلة انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، على تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار.

واضاف : ان باكستان تزخر بالامكانيات والطاقات الكامنة المناسبة في هذا السياق؛ مبينا انه في ضوء القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين، يستطيع الجانب الباكستاني ان يلبّي احتياجات ايران الى السلّع ومنها المنتجات الزراعية خلال ظروف الحظر المفروضة ضد البلاد.

على صعيد اخر، اشار خانساري الى استعداد المسؤولين الصينيين خلال مباحثاته الاخيرة معهم في بكين، على إنشاء محطة للطاقة الكهربائية داخل البلاد؛ مؤكدا ان تنفيذ هذا المشروع سيتيح لايران امكانية تصدير الكهرباء الى دول الجوار ايضا.

كما لفت الى المباحثات الايرانية مع الجانب الباكستاني بهدف تاسيس مدينة صناعية حدودية بين البلدين؛ مؤكدا ان من شان هذا المشروع ان يتيح للبلدين امكانية تبادل السلع فيما بينهما وايضا تصديرها الى اسواق خارجية اخرى.

انتهى ** ح ع