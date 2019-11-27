ايران تتعاطف مع منكوبي الزلزال في البانيا

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاربعاء، ان موسوي اعرب عن اسفه الشديد لما تعرضت اليه البانيا من اضرار كبيرة جراء حادث الزلزال الذي ضرب هذا البلد امس؛ كما تعاطف مع الشعب والحكومة والمنكوبين في البانيا جراء هذا الحادث المرير.

وتعرضت البانيا، عند الساعة الثاثة و54 دقيقة من فجر امس الثلاثاء حسب التوقيت المحلي، الى زلزال بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر؛ مما اسفر بحسب اخر الاحصائيات الى مصرع 16 شخصا واصابة نحو 600 اخرين.

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