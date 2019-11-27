الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يخضع لمؤامرات الاعداء

وفي تصريح للصحفيين، في ختام زيارته لمحافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب) اليوم الاربعاء، اعرب روحاني عن تقديره للحضور الملحمي الذي سطره اهالي هذه المحافظة ولاسيما مدينة تبريز تنديدا بمؤامرات الاعداء.

واضاف : ان اهالي تبريز وزنجان (شمالي البلاد) من رواد المواجهة ضد الاستبداد والتصدي لمؤامرات الاعداء؛ حيث جسدوا للعالم عبر حضورهم الملحمي في المسيرات الاخيرة، مدى اهمية استقلال وامن البلاد بالنسبة اليهم وان مؤامرات هؤلاء (الاعداء) لن تثنيهم اطلاقا.

وحول زيارته الحالية الى اذربايجان الشرقية، اشار روحاني الى تفقده لمناطق الزلزال والاجراءات ذات الصلة هناك؛ مؤكدا ان جهود المسؤولين كانت واضحة والاهالي اعربوا عن رضاهم ازاء هذه الخدمات.

يتبع ...** ح ع