وزارة الامن تعلن القاء القبض على عناصر مترتبطة بجهاز الاستخبارات الاميركي

وقال مدير عام شؤون مكافحة التجسس بوزارة الامن، اليوم الاربعاء، ان "عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول اعمال الشغب ونقلها الى خارج البلاد و وضعها في متناول الاجانب، تم رصدهم والقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الامر".

وفي سياق متصل، اعلن الموقع الالكتروني لوزارة الامن الايرانية ان هذه العناصر التي كانت قد دُربت على جمع المعلومات تحت غطاء "المواطن الصحافي" لدى دول مختلفة وبتمويل من جهاز الاستخبارات الاميركي (CIA)، وضعت تحت الرصد الاستخباري (من قبل وزارة الامن) حيث اتضح عقب تصعيد الشغب، بانها تلقت اوامر للحضور في هذه الاحداث واعداد تقارير ولاسيما مصورة حولها".

وعلى هذا الاساس، اعلن المصدر نفسه، انه تم القبض على 6 من هولاء العناصر الذين كانوا متواجدين في اعمال الشغب وينفذون اجندات الجهاز الاستخباري كما تم الكشف عن اثنين أخرين منهم اللذين كانا يجمعان المعلومات لنقلها الى الخارج؛ حيث جرى اعتقالهما قبل مغادرة البلاد.

واكد مدير عام شوون مكافحة التجسس لدى وزارة الامن، على يقظة القوات المنتسبة الى هذه الوزارة واشرافهم التام في سياق الدفاع عن امن الجمهورية الاسلامية؛ مصرحا ان سائر العناصر المترتبطة بهذه الخلية يقبعون تحت رصد وزارة الامن وفيما اذا ارتكبوا اي اجراء يتعارض مع الامن الوطني فانه سيتم التعاطي معهم وفقا للقوانين القضائية والامنية السائدة.

انتهى **2018/ ح ع **