إيران تتبوأ المركز الـ16 عالميا في مجال الأبحاث 

وخلال الاجتماع التحضيري الذي انعقد اليوم الأربعاء، لازاحة الستار عن أول مشروع ناشئ لطلاب العلوم الطبية في جامعة مازندارن (مركزها مدينة ساري)، أضاف وطن بور، ان استمرار هذه الوتيرة في إنجاز الأبحاث من شأنه أن يرتقي بمكانة إيران الى المركز الـ14 عالميا.

وأكد ضرورة تسويق نتائج المقالات والأبحاث العلمية في البلاد؛ مبينا ان تسويق نتائج الابحاث العلمية واستخدامها في مرحلة الانتاج الضخم من شأنه أن يؤدي الى عودة رؤوس الأموال الى البلاد واستمرار المشاريع البحثية.

وأوضح، ان الهدف من اقامة هذا الحدث التقني (الناشئ) في جامعة مازندران للعلوم الطبية، الارتقاء التكنولوجي في مجال الصحة، وتمكين نظام الصحة والعلاج في سياق التقنيات الحديثة، وتحديد الطاقات التقنية، وتوجيهها واستثمارها في اطار النظام الصحي في البلاد.

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