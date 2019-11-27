ايران تستضيف بطولة اسيا الشبابية لكرة اليد

وبحسب قرار الاتحاد الاسيوي، فقد تحدد تاريخ اقامة هذه المنافسات لفئة الرجال خلال الفترة من 10 لغاية الـ 21 لشهر تموز / يوليو 2020 في ايران.

وفي هذا السياق، اختيرت مدينة شيراز الايرانية، عاصمة ايران الثقافية، لاستضافة بطولة اسيا الشبابية لكرة اليد خلال العام القادم.

علما، ان رئيس الاتحاد الوطني (الايراني) لكرة اليد "عليرضا باكدل"، اعلن في وقت سابق عن مباحثاته مع المسؤولين لدى الاتحاد الاسيوي من اجل الحصول على استضافة هذا الحدث الرياضي الهام.

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