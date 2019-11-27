الرحالون الفرنسيون أثاروا استحسان الغربيين للثقافة الإيرانية الغنية

وفي اجتماع عقد مساء اليوم الأربعاء في منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية، أضاف تيه بو ان الرؤى والأساليب المتنوعة التي يتعاطى من خلالها الرحالون الفرنسيون بمن فيهم الكتاب، والتجار، والرسامين، والباحثين مع الثقافة الإيرانية، كلها تعكس ثراء العلاقات الثقافية بين فرنسا وإيران.
يتبع..أ م د
طهران/27 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أثنى السفير الفرنسي لدى إيران "فيليب تيه بو" على الثقافة الإيرانية الغنية؛ قائلا ان الرحالين الفرنسيين ومن خلال نشر تجاربهم أسهموا في التعريف بالثقافة الإيرانية الغنية وأدوا الى اثارة استحسان الغربيين تجاه إيران.
وفي اجتماع عقد مساء اليوم الأربعاء في منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية، أضاف تيه بو ان الرؤى والأساليب المتنوعة التي يتعاطى من خلالها الرحالون الفرنسيون بمن فيهم الكتاب، والتجار، والرسامين، والباحثين مع الثقافة الإيرانية، كلها تعكس ثراء العلاقات الثقافية بين فرنسا وإيران.
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