الرحالون الفرنسيون أثاروا استحسان الغربيين للثقافة الإيرانية الغنية

وفي اجتماع عقد مساء اليوم الأربعاء في منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية، أضاف تيه بو ان الرؤى والأساليب المتنوعة التي يتعاطى من خلالها الرحالون الفرنسيون بمن فيهم الكتاب، والتجار، والرسامين، والباحثين مع الثقافة الإيرانية، كلها تعكس ثراء العلاقات الثقافية بين فرنسا وإيران.

يتبع..أ م د

