الرحالون الفرنسيون أثاروا اعجاب الغربيين بثراء الثقافة الإيرانية

وفي اجتماع عقد مساء اليوم الأربعاء في منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية، أضاف تيه بو ان الرؤى والأساليب المتنوعة التي يتعاطى من خلالها الرحالون الفرنسيون بمن فيهم الكتاب، والتجار، والرسامين، والباحثين مع الثقافة الإيرانية، كلها تعكس ثراء العلاقات الثقافية بين فرنسا وإيران.

وأشار الى جهود "هنري كوربين" في دراسة الثقافة الشيعية، والتعريف بالفلسفة الإيرانية الى الأوروبيين وأصداء كتاباته في أوروبا وفرنسا.

وتابع، ان هنري كوربين كان أول رئيس لرابطة الدراسات الإيرانية في فرنسا الذي أسهم كثيرا في تعزيز التعاطي الثقافي والتفاعل في مجال العلوم الإنسانية؛ داعيا الى مواصلة جهوده في هذا الصدد.

وفيما لفت الى خلفية العلاقات التاريخية بين فرنسا وإيران، أكد أهمية الرقي بهذه العلاقات وتعزيز التفاعل الثنائي بين البلدين في مختلف الظروف والحقب الصعبة.

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