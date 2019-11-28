٢٨‏/١١‏/٢٠١٩ ١٠:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83572114
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إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي العراقي مع إيران

إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي العراقي مع إيران

بغداد/28كانون الثاني/نوفمبر/ارنا-أعلنت هيأة المنافذ الحدودية العراقية، ان رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي"، وجّه بإعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع ايران بعد استكمال كافة المستلزمات المطلوبة فيه.

وقال الناطق الرسمي بأسم هيأة المنافذ الحدودية العراقية "علاء الدين القيسي" في بيان : ان رئيس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، خوّل رئيس هيأة المنافذ الحدودية "كاظم العقابي" صلاحية إعادة فتح المنفذ.
وكانت هيأة المنافذ الحدودية العراقية، أعلنت في 11 آب/أغسطس الماضي، ان قرار إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع ايران، سيكون مؤقتا لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة في تطوير المنفذ وبناء مقرات لكافة الدوائر العاملة هناك، وجلب الاجهزة والمعدات التي ستساهم في الحدّ من الخروقات السابقة داخل المنفذ.

انتهى** ع ص/ ح ع **

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