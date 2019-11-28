إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي العراقي مع إيران

وقال الناطق الرسمي بأسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية علاء الدين القيسي في بيان، ان "رئيس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، خول رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي صلاحية إعادة فتح المنفذ".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية ، أوضحت في 11 آب/أغسطس الماضي، ان قرار إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع ايران، سيكون مؤقتا لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير المنفذ وبناء مقرات لكافة الدوائر العاملة في المنفذ وجلب الاجهزة والمعدات التي ستساهم في الحد من الخروقات التي كانت تحدث في المنفذ.

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