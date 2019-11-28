٢٨‏/١١‏/٢٠١٩ ٣:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83572115
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إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي العراقي مع إيران

إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي العراقي مع إيران

بغداد/28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وجه بإعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع ايران بعد استكمال كافة المستلزمات المطلوبة.

وقال الناطق الرسمي بأسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية علاء الدين القيسي في بيان، ان "رئيس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، خول رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي صلاحية إعادة فتح المنفذ".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية ، أوضحت في 11 آب/أغسطس الماضي، ان قرار إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع ايران، سيكون مؤقتا لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير المنفذ وبناء مقرات لكافة الدوائر العاملة في المنفذ وجلب الاجهزة والمعدات التي ستساهم في الحد من الخروقات التي كانت تحدث في المنفذ.

انتهى ع ص ** 2342

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