اضطرابات وحظر للتجوال في النجف الاشرف

وأفادت مصادر محلية بان مجاميع غير معروفة وفدت الاربعاء الى مدينة النجف الاشرف وشاركت في عمليات الحرق وغلق الطرقات.

وفرضت على اثرها شرطة المحافظة حظراً للتجوال واعلان اليوم الخميس عطلة رسمية في المحافظة.

وكانت مصادر محلية قد كشفت عن تشديد الإجراءات الامنية حول محيط المدينة القديمة في النجف الاشرف بعد ورود معلومات عن وجود نوايا للهجوم عليها.

واعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط، الاربعاء، اغلاق جميع المداخل والمخارج لمحافظة النجف الاشرف.

وقال مصدر امني عراقي، ان "قيادة العمليات قررت اغلاق جميع المخارج والمداخل لمحافظة النجف الاشرف لمنع تسرب المندسين من والى المحافظة".

واضاف، ان "القوات الامنية في المحافظة اعلنت حالة الانذار بجميع مفاصلها لرصد التحركات المشبوهة للعناصر المنفلتة والمندسة".

وأعلن ، يوم اليوم الخميس عطلة رسمية في المحافظة عدا الدوائر الامنية والصحية والخدمية.

وجاء قرار تعطيل الدوام لقطع أكثر الطرق بسبب التظاهرات التي تشهدها بعض الشوارع الرئيسة في المحافظة.

فيما قال محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، "نؤكد للجميع اننا ماضون في طريق وأد الفتنة".

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