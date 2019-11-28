برلمانية عراقية سابقة: كل القوى السياسية متمسكة بعبد المهدي وليس الكرد فقط

وقالت دخيل في حديث متلفز، ان "كل القوى السياسية الموجودة على الساحة السياسية اليوم متمسكة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وليس الكرد فقط"، لافتة الى أن "المرجعية الدينية متمسكة به ايضا".

وأضافت دخيل، أن "الكرد يجدون أن عبد المهدي الشخص المناسب لهذه الظروف لاجراء الاصلاحات، كما ان ليس من يرفع العصى على الكرد حاكم جيد"، متسائلة بالقول "اريد كتلة واحدة تقول انها غير متمسكة بعد المهدي؟".

ودعت دخيل، الحكومة المركزية الى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين، فالمواطنين وصلوا الى مرحلة مهمة ويجب ان يكون هناك تغيير لهذا النظام"، مشيرة انه "يجب أن يتم اختيار شخصيات جديدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتحت اشراف دولي".

انتهى ع ص ** 2342