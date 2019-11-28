الزبيدي يحذر من ساعة صفر بجهود دولتين خليجيتين لتهريب عناصر داعش من سجن الحوت

وقال الزبيدي، في منشور له على حسابه في "فيسبوك" : "فيما يحتدم الصراع الدولي بين أمريكا، روسيا، تركيا، قسد الكردية، والجيش السوري في شرق الفرات تعمل الولايات المتحدة على تعزيز حضورها العسكري في العراق".

وأشار الى وقوع "ثلاثة انفجارات ارهابية هزت مدينة بغداد مساء الثلاثاء حيث استهدفت مناطق البياع والبلديات والشعب"، مضيفا أن "تهديدات داعش دفعت أهالي قرى رمضان- شفيق- مردان في ريف قضاء خانقين للنزوح الكلي من منازلهم خلال الأشهر الثلاث الماضية".

وتابع، "فيما تشهد محافظة ديالى تزايدا مستمرا في أعداد تنظيم داعش التي تتنقل باستمرار بين القرى المهجورة مثل سبيعات والميتة والسادة، تلك القرى تحولت منذ أشهر إلى ملاذٍ امن لخلايا التنظيم في ثلاث محافظات ( كركوك- صلاح الدين- ديالى) وهي تشكل خطراً مباشراً على أمن القرى المحررة خاصة في حوض ناحية العظيم ومحيطه".

وأردف، "فيما صدت قواتنا الامنية هجوماً لداعش في منطقة تل الذهب شمال قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين والهدف من هذه الهجمات هو مناطق النفط في كركوك وصلاح الدين".

وأوضح، "كما تشهد منطقة المدائن وضفاف نهر دجلة انشاء احواض انتاج سمك الكارب تجاوزت الألف حوض ويعمل عليها مقاتلون دواعش انتقلوا من جنوب الفلوجة والطارمية والجزر الواقعة وسط نهر دجلة القريبة من الشرقاط الى هذه المنطقة"، لافتا الى "تواجد متزايد لتشكل حلقة وصل لخط ديالى جنوبا والمدائن وهذا ما يشكل خطرا حقيقيا على بغداد وجنوبها الغربي".

وكشف ان "ساعة الصفر ستعلن عندما تنجح (جهود) دولتين خليجيتين (لم يسمهما) بإطلاق سراح الدواعش الستة الاف من (سجن الحوت) في ذي قار والمحكومين بالإعدام وعلى غرار ما حصل عام 2013 في سجن ابو غريب".

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