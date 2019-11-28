جميع كوادر القنصلية الايرانية في النجف سالمون

وقال المراسل فی تقریر له من النجف الاشرف بان كوادر القنصلية غادروها قبل دخول المهاجمين الى المبنى واحراقها مساء الاربعاء.

وشهدت محافظة النجف الاشرف، الاربعاء، تظاهرات فيما قامت مجاميع غير معروفة بقطع للشوارع واشعال اطارات السيارات وأضرام النار في مبان عامة وخاصة.

وفرضت على اثرها شرطة المحافظة حظراً للتجوال واعلان اليوم الخميس عطلة رسمية في المحافظة.

وافاد المراسل بان مرقد امير المؤمنين (ع) قد خلا من الزوار وان امين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وصل الى النجف الاشرف لتولي مهمة حماية منزل المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني من اي اعتداء.

انتهى ** 2342