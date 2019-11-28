لافروف: اتفاقية الاتحاد الاوراسي تؤثر ايجابيا على الاقتصاد الايراني

وعلى هامش زيارته للاكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية القرغيزية الاربعاء قال لافروف حول التاثيرات الايجابية لانضمام ايران للاتحاد الاقتصادي الاوراسي، ان العثور على شركاء جدد وتسهيل العلاقات مع الشركاء التقليديين يكون مثمرا لاقتصاد ايران في كل الظروف.

واعتبر وزير الخارجية الروسي مطالب اميركا من ايران بشان الاتفاق النووي بانها متناقضة وقال، ان مطالب اميركا من ايران لتنفيذ الاتفاق النووي بعد خروجها هي نفسها منه متناقضة.

ولفت الى ان اميركا وبعد خروجها من الاتفاق النووي منعت الدول الاخرى من التجارة مع ايران في حين يؤكد الاتفاق على التجارة المباشرة مع ايران كحصة المجتمع العالمي لحل هذه القضية ازاء تخلي ايران عن الكثير من انشطتها في المجال النووي.

وقال لافروف، ان اميركا خرجت هي نفسها من الاتفاق فيما تدعو ايران للالتزام الكامل بالاتفاق وهو موقف متناقض تماما.

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