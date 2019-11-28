الخارجية العراقية تدين بشدة الاعتداء على القنصلية الايرانية في النجف

وقالت الوزارة في بيان "تدين وزارة الخارجيّة بأشدّ الإدانة ما تعرضت له قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في النجف الأشرف من اعتداء من قبل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة التي تشهدها عدد من مدننا العراقيّة".

وأضافت "نرى أن الغرض منها بات واضحا وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخيّة بين العراق وإيران، وكذا مع بقية دول العالم الذين تعمل بعثاتهم في العراق".

وتابعت الوزارة في البيان: "في الوقت الذي نؤكد أن التظاهرات حق مكفول، وأن مطالب المتظاهرين كانت وما تزال مقبولة لدى الحكومة، إلا أننا طالما حذرنا من دخول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادّة الانضباط القانونيّ، ومسارها الصحيح".

ولفتة الوزارة إلى أن "ما تعرضت له القنصلية في النجف الأشرف دليل واضح لما يحمل هؤلاء من أجندات بعيدة عن المطالب الوطنية؛ لأن تأمين البعثات، وعدم التعرض للعاملين فيها".

ودعت الخارجية العراقية في بيانها "المتظاهرين إلى أخذ الحيطة والحذر من هؤلاء المشبوهين الذين يرومون تشويه سمعة التظاهرات المطالبة بالإصلاح".

وأكدت إن "البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عال"، مشددة على أنّ ما " حدث لا يمثل وجهة نظر رسميّة، كما نؤكّد تمسّكنا بعلاقاتنا الثنائيّة الاستراتيجيّة، والبناء عليها وصولا إلى تحقيق تطلّعات شعوبنا".

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