جهانغيري: الدعم المعيشي سيشمل جميع المستحقين

وفي تصريح ادلى به خلال زيارته التفقدية لـ "قاعدة معلومات رخاء الايرانيين" امس الاربعاء قال جهانغيري، ان الهدف الاساس من تنفيذ مشروع تقنين البنزين هو دعم الشرائح الفقيرة اثر الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الحظر الاميركي الظالم وكذلك تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وسيحظى جميع المستحقين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة بحزمة الدعم المعيشي.

واضاف، ان العمل الاهم للحكومة هو وقوفها الى جانب الشعب وتحسين قدراته الشرائية.

واعتبر النائب الاول للرئيس الايراني بان الهدف من توزيع حزمة الدعم المعيشي هو نشر العدالة والحيلولة دون التمييز واضاف، انه علينا ان نطمئن المواطنين بان جميع المستحقين المتوفرة فيهم الشروط اللازمة سيحظون بحزمة الدعم المعيشي.

انتهى ** 2342