موسوي : الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ اجراءات مسؤولة ومؤثرة للرّد على المعتدين

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان موسوي اذ اعرب عن استنكاره للاعتداء الذي تعرضت اليه القنصلية العامة الايرانية في النجف الاشرف، طالب باتخاذ اجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل الحكومة العراقية في مواجهة العناصر المخربة والمعتدية.

وفي معرض التنديد بهذا الاعتداء والتذكير بمسؤولية الحكومة العراقية لحماية المراكز والبعثات الدبلوماسية لديها، اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الى انه تم ابلاغ السفير العراقي في طهران رسما بشان احتجاج ايران الشديد في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع