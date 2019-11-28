جنرال صهيوني متقاعد: لن نصمد في الحرب مع إيران

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الجنرال الصهيوني، تسيفيكا حيموفيتش، حذر من مواجهة مرتقبة مع إيران، بدعوى أن بلاده ليست جاهزة فعليا لتلك الحرب.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الجنرال تسيفيكا حيموفيتش، قائد سلاح الدفاع الجوي الصهيوني السابق أوضح أن بلاده ربما تكون أضعف من إيران، لأنه في حال الهجوم على بلاده، فإنه ستسقط آلاف الصواريخ، ولن تتمكن "إسرائيل" من الدفاع عن نفسها بشكل كامل، حتى ولو لديها كميات كبيرة من مضادات الصواريخ.

ونقلت الصحيفة العبرية عن حيموفيتش أنه في حال استهداف إيران لمصنع في مدينة حيفا، فهذا معناه إعلان حرب فعلية، خاصة وأن إيران ستهاجم بلاده من جميع الاتجاهات، حيث سيقف حزب الله اللبناني مع إيران، وكذلك سوريا، وكل منهما سيفتح جبهة ضد دولة الاحتلال.

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