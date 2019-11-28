هدم ۴ منازل في بيت كاحل غرب الخليل واستشهاد مواطن وإصابة نجله

وسبق عملية الهدم، اقتحام قوات كبيرة من الاحتلال للبلدة ترافقهم جرافات، حيث قامت بمحاصرة المنازل الاربعة، ومنعت الطواقم الصحفية من الاقتراب من المنازل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه الشبان والمنازل، ما ادى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

وفي سياق متصل استشهد المواطن محمد نصار النواجعة من يطا جنوب الخليل واصيب نجله بجروح خطيرة بعد اصطدام مركبتهما بجرافة للاحتلال كانت تشارك في هدم منازل الأسرى

من جانبه اعتبر حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس قيام جيش الاحتلال بهدم منازل لأسرى في بلدة بيت كاحل في بالخليل فجر اليوم، هو سلوك إرهابي عنصري متواصل، وعدوان مستمر على جماهير الشعب الفلسطيني

وقال في تصريح وصل مراسلنا ان الاحتلال يتوهم أن هذا السلوك الإرهابي يمكن أن يوقف نضال الشعب الفلسطيني ، فكل الوقائع أثبتت أن سياسة هدم المنازل كانت وقوداً لثورة شعبنا المشتعلة، وأن الحاضنة الشعبية للمقاومين وذويهم كانت سبباً في منع الاحتلال من تحقيق أهداف سياسته بهدم منازل المقاومين.

انتهى**٣٨٧**۱۱۱۰