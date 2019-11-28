جهانغيري يهنّئ باليوم الوطني في الجمهورية الاسلامية الموريتانية

طهران / 28 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الأربعاء، بأن إيران، تحت ظروف الضغط والابتزاز، التي أنشأها الجانب الأميركي، ليس لديها خيار آخر سوى خفض حجم الالتزامات الطوعية، التي تعهدت بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة .