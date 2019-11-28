جهانغيري يهنّئ باليوم الوطني في الجمهورية الاسلامية الموريتانية

وتطلّع جهانغيري في برقية التهنئة لـ "ولد الشيخ سيدي"، الى تنامي العلاقات القائمة على اسس الصداقة في جميع المجالات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الاسلامية الموريتانية اكثر فأكثر، وذلك انطلاقا من القواسم المشتركة الكثيرة وتظافر الجهود بين البلدين.
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طهران / 28 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – بعث النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" برقية الى رئيس وزراء جمهورية موريتانيا الاسلامية "اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيدي"، مهنئا اياه بمناسبة اليوم الوطني في هذا البلد.
وتطلّع جهانغيري في برقية التهنئة لـ "ولد الشيخ سيدي"، الى تنامي العلاقات القائمة على اسس الصداقة في جميع المجالات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الاسلامية الموريتانية اكثر فأكثر، وذلك انطلاقا من القواسم المشتركة الكثيرة وتظافر الجهود بين البلدين.
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