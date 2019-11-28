طائرات مسيرة متطورة للغاية ستنضم الى اسطول بحرية الجيش الجيش

جاء ذلك في كلمة ادلى بها الادميرال خانزادي اليوم الخميس بمناسبة اليوم الوطني للقوة البحرية للجيش الايراني، خلال مراسم تجديد عهد المنتسبين الى هذه القوة مع تطلعات الامام الراحل (رض).

واوضح القائد العسكري الايراني : ان اسطول بحرية الجيش يمتلك حاليا طائرات مسيرة تبلغ مداها ما بين 200 الى الف كم؛ مضيفا، لكن بانضمام الطائرات المسيرة الحديثة سيتم ازالة كافة القيود في مجال التحليق والمعلومات من هذا الاسطول.

يتبع ...** ح ع