مونسان : نعمل على استقطاب مليونين ونصف المليون سائح صيني لزيارة ايران

وفي تصريح للصحفيين اليوم الخميس لدى وصوله مطار بكين الدولي، اشار مونسان الى ان زيارته تاتي بدعوة من نظيره الصيني للمشاركة في مؤتمر "الحضارات العريقة"؛ واصفا الصين بانها ضمن الدول المستهدفة سياحيا لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، ان الصين تعدّ من الدول المتقدمة على الصعيد السياحي، وتستقطب سنويا 150 مليون سائح خارجي.

واكد وزير التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة، ضرورة الجهود الهادفة الى رفع مستوى التعاون في القطاع السياحي بين ايران والصين.

وفيما لفت الى ان حصة ايران من هذا السوق (الصيني) الكبير قليلة جدا؛ صرح مونسان : نحن قادرون بالتعاون مع السفارة الايرانية في بكين، على تشجيع الشرائح المختلفةو لاسيما الشخصيات البارزة في الصين لزيارة ايران؛ موضحا ان هؤلاء يلعبون دورا هاما في مجال استقطاب السياح نحو البلاد.

انتهى ** ح ع