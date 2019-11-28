الاعتداء على القنصلية الايرانية في النجف الاشرف يرمي الى توتير العلاقات بين طهران وبغداد

وفي تصريح صحفي اليوم الخميس، تعليقا على حادث الاعتداء على القنصلية العامة الايرانية في النجف الاشرف، اعرب مسجدي عن اسفه من ان العناصر الاجنبية تتلقى الدعم من جانب شبكات مناوئة ويتم تحريضها للمساس بالعلاقات الجيدة بين البلدين المسلمين الجارين ايران والعراق.

ونوه السفير الايراني في بغداد، الى الرعايا الايرانيين (الاعزاء) بان الحكومة والشعب العراقيين يرفضان هذه الممارسات تماما.

وتابع : على غرار ما صدر عن بعض العناصر الشريرة في البلاد من اعمال (شغب مماثلة)، في العراق ايضا هناك القليل ممن يرتكبون هذه الاعمال، غير ان العامة المجتمع العراقي لايوافق عليها اطلاقا.

كما اشار المسجدي الى ان العلاقات الاخوية والودية القائمة بين البلدين المسلمين الجارين، ايران والعراق، تسببت في امتعاض بعض الدول الاقليمية والتي لا تدخر جهدا ي القضاء على هذه الاواصر الثنائية المميزة.

وفيما دعا الشعب الايراني الى ضبط النفس، اكد السفير مسجدي ان هذه التصرفات لا تعبر عن الشعب العراقي الذي لطالما اثبت في شتى المناسبات ولاسيما مسيرة الاربعين الحسينية (ع ) مدى حبّه للشعب الايراني والزوار جميعا.

انتهى ** ح ع