عمران خان يصف تعزيز العلاقات مع ايران اهم انجاز للخارجية الباكستانية

وافادت وسائل اعلام باكستانية ان عمران خان نوّه خلال اجتماعه بالسفراء الباكستانيين لدى الدول الافريقية اليوم الخميس، بجهود حكومته الهادفة الى تنمية علاقاتها مع دول العالم؛ مؤكدا ان باكستان لطالما اقامت علاقات جيدة مع السعودية وبالتزامن فقد شكل تطوير التعاون مع ايران مؤشرا على نجاح الدبلوماسية في البلاد.

وشدد رئيس وزراء باكستان، قائلا : كان ينبغي علينا انتهاج سياسة خارجية مستقلة، بما لا يسمح للآخرين استغلالنا في سياق اهدافهم.

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