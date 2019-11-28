وزير الخارجية العراقي يعرب عن اعتذاره بشأن الاعتداء على القنصلية الايرانية

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية ان وزير الخارجية العراقي وفي اعقاب الاعتداء على القنصلية العامة الايرانية داخل النجف الاشرف، قدم خلال اتصال هاتفي، عصر اليوم الخميس، مع ظريف اعتذاره على هذا الاجراء المخرب.

وشدد الحكيم على تعهد بلاده في حماية المراكز الدبلوماسية وايضا الدبلوماسيين الايرانيين.

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