٢٨‏/١١‏/٢٠١٩ ٧:١٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83572938
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خلال اتصال هاتفي مع ظريف؛

وزير الخارجية العراقي يعرب عن اعتذاره بشأن الاعتداء على القنصلية الايرانية

وزير الخارجية العراقي يعرب عن اعتذاره بشأن الاعتداء على القنصلية الايرانية

طهران / 28 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا –اتصل وزير الخارجية العراقي "محمد علي الحكيم" هاتفيا بنظيره الايراني "محمد جواد ظريف"؛ معربا خلاله عن اعتذاره جراء الاعتداء على القنصلية العامة الايرانية في النجف الاشرف؛ ومنوها بتعهد بلاده في حماية المراكز الدبلوماسية والدبلوماسيين الايرانيين.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية ان وزير الخارجية العراقي وفي اعقاب الاعتداء على القنصلية العامة الايرانية داخل النجف الاشرف، قدم خلال اتصال هاتفي، عصر اليوم الخميس، مع ظريف اعتذاره على هذا الاجراء المخرب.
وشدد الحكيم على تعهد بلاده في حماية المراكز الدبلوماسية وايضا الدبلوماسيين الايرانيين.
انتهى ** ح ع

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