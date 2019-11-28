ايران تقترب خطوة اخرى نحو انتاج قمر صناعي تشغيلي

بكين / 28 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد وزير التراث الثقافي، والحرف اليدوية والسياحة "علي اصغر مونسان" ان البلدين العريقين والحضاريين ايران والصين لديهما طاقات كبيرة للغاية في المجالات السياحية؛ مبينا انه يمكن في ضوء حجم التبادل الاقتصادي ومستوى العلاقات السياسية الثنائية، الارتقاء بحجم التبادل السياحي بين الجانبين اكثر من ذي قبل.