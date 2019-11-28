ايران تقترب خطوة اخرى نحو انتاج قمر صناعي تشغيلي

واضاف براري : لقد تم تطوير تقنية تحديد ومراقبة الاقمار الصناعية والكشف عن الأخطاء ومعالجتها من قبل الشباب الإيراني المتخصص.
واضاف : ان ذلك شكّل انجازا اخر في سياق الحصول على اكبر نسبة من الاطمئنان، وتنفيذ المهام وامكانية الاتصال بالاقمار الصناعية داخل المدارات.
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طهران / 28 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعلن رئيس منظمة الفضاء الايراني "مرتضى براري" في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم : لقد اقتربنا خطوة اخرى نحو صناعة قمر صناعي تشغيلي.
واضاف براري : لقد تم تطوير تقنية تحديد ومراقبة الاقمار الصناعية والكشف عن الأخطاء ومعالجتها من قبل الشباب الإيراني المتخصص.
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