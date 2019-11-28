عراقجي: الاتفاق النووي في العناية المركزة ومازالت هنالك آمال لانقاذه

وقال عراقجي في تصريح ادلى به لصحيفة "ان سي آر" الهولندية، انه على اوروبا بذل المزيد من الجهد لانقاذ الاتفاق النووي مع ايران التي يؤكد مسؤولوها على استمراره والحفاظ عليه.

واعتبر مساعد الخارجية الايرانية الاتفاق النووي بانه الان في العناية المركزة واضاف، انني اريد التاكيد بان احد الدروس التي تعلمناها في ملف الاتفاق النووي هو ان نتيجة التعامل وتنفيذ الالتزامات ادى للمزيد من الحظر، فالالتزام به ادى على الظاهر لفرض اجراءات حظر جديدة.

وتابع عراقجي، انه لو استمر الحال على هذا المنوال فاننا سنغير نهجنا، والدرس الاخر الذي نستقيه من الاتفاق النووي هو ان المقاومة تثمر اكثر من الرغبة بالتعاون.

يتبع ** 2342