٢٩‏/١١‏/٢٠١٩ ١:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83573110
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مسؤول ايراني يعلن عن اغلاق معبر مهران امام الزوار حتى اشعار آخر

مسؤول ايراني يعلن عن اغلاق معبر مهران امام الزوار حتى اشعار آخر

ايلام / 29 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعلن مساعد محافظ ايلام للشؤون السياسية والامنية محمد نوذري عن اغلاق معبر مهران (غرب ايران) حتى اشعار اخر في ضوء الاضطرابات التي يشهدها بعض المناطق في العراق.

وقال نوذري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس، انه لا توجد اي مشكلة في الجانب الايراني الا ان الاوضاع المضطربة في العراق لا تساعد على استقبال الزوار لذا يتوجب على الزوار الراغبين بزيارة العراق ارجاء ذلك لحين استقرار الاوضاع فيه والامتناع عن الحضور في معبر مهران.

واضاف، ان الاوضاع في العديد من مناطق العراق متوترة منذ فترة ومنها في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية قد نصحت من قبل الزوار بارجاء زيارتهم الى العراق لحين استقرار الاوضاع فيه.

انتهى ** 2342

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