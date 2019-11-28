اختيار ايران عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية

وخلال المؤتمر السنوي الـ 24 للدول الاعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية في لاهاي بهولندا، اصبحت ايران مع الفلبين وباكستان والامارات من المجموعة الاسيوية اعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية للفترة من 2020 الى 2022 .

وكانت المجموعة الاسيوية قد رشحت الدول المذكورة للعضوية في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية حيث وافق المؤتمر على عضويتها.

ياتي ذلك في الوقت الذي مارست فيه اميركا وبعض الدول المواكبة لها خلال الاشهر الاخيرة ضغوطا على الدول الاعضاء في المجموعة الاسيوية لمنع اختيار الجمهورية الاسلامية الايرانية للعضوية في المجلس التنفيذي للمنظمة.

ويضم المجلس التنفيذي 41 دولة عضوا من المجموعات الجغرافية الخمس في العالم وتعد الركن التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية.

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