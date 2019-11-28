٢٩‏/١١‏/٢٠١٩ ٢:١٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83573115
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ايران.. اعتقال 25 من العناصر الرئيسية لاعمال الشغب في مدينة سيرجان

ايران.. اعتقال 25 من العناصر الرئيسية لاعمال الشغب في مدينة سيرجان

كرمان / 29 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمان (جنوب شرق) العميد عبدالرضا ناظري عن اعتقال 25 من العناصر الرئيسية الضالعة في اعمال الشغب في مدينة سيرجان التابعة للمحافظة.

وقال العميد ناظري في تصريح ادلى به الخميس، انه اثر الاحتجاجات التي جرت الاسبوع الماضي بسبب تعديل اسعار البنزين، قام بعض الانتهازيين ومثيري الشغب والفوضى باستغلال الاوضاع والعمل على تخريب الممتلكات العامة وزعزعة الامن والاستقرار.

واضاف، انه في ضوء جهود استخبارية واسعة تم تحديد 25 من العناصر الرئيسية الضالعة في اعمال الشغب في مدينة سيرجان من ضمنهم 5 سيدات وتمت المبادرة لاعتقالهم بصورة منفصلة بعد اخذ الاذن القضائي بذلك.

وتابع قائلا، ان هؤلاء الاشرار الذين الذين قاموا باعمال تخريب وتدمير للممتلكات العامة، قد اقروا بعد اعتقالهم بالجرائم التي ارتكبوها.

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