السيد عمار الحكيم يدعو الى التمسك بسلمية التظاهرات والتصدي لمن يزعزعون أمن الناس والمدن

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) نسخة منه، ان "السيد عمار الحكيم بحث خلال استقباله السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا الاتحادية فضلا عن تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة".

وأشار الى "ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وفق المصالح المشتركة وما يحقق المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين".

وأكد السيد عمار الحكيم، ان "التظاهرات التي تشهدها البلاد تؤشر الى حالة الوعي الكبير الذي يتمتع به هذا الجيل الشبابي الذي نفخر به ، كما انها جزء من المشهد الديمقراطي في العراق".

وشدد على "ضرورة تنفيذ المطالب والالتزام بالتوقيت المشار اليه في الوثيقة التي وقع عليها قادة الكتل السياسية"، داعيا الى "التمسك بالسلمية والتصدي لمن يزعزعون امن الناس والمدن".

وعن الوضع الاقليمي جدد رئيس تيار الحكمة "موقفه الداعم للحوار لانهاء الازمات"، مبينا ان "شعوب المنطقة تواقة لاستثمار امكانياتها وطاقاتها بما يحقق التنمية المستدامة لها ولشركائها".

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