عادل عبد المهدي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية في أحداث ذي قار والنجف الاشرف

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بالاحداث التي حصلت هذا اليوم (امس الخميس) في محافظتي ذي قار والنجف الاشرف والتي رافقها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية".

واضاف البيان، ان "اللجنة ستكون برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية وليم وردة، وصف ما يجري في ذي قار والنجف الاشرف بأنه عنف وفوضى.

يذكر ان محافظتي ذي قار والنجف شهدتا، الخميس، مواجهات بين القوات الامنية والمتظاهرين ادت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بين الجانبين واعلنت شرطة النجف، عن فرض حظر للتجوال حتى صباح الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب، إن "مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف تفرض حظرا للتجوال حتى صباح الجمعة".

وكانت قيادة شرطة النجف الاشرف قد اعلنت، الاربعاء، عن فرض حظر للتجوال في المحافظة.

وحاول مندسون حرق مرقد اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) في ساحة ثورة العشرين وسط النجف.

وتعرض السياج الخارجي للمرقد الى الحرق بعد رمي زجاجات حارقة عليه ومن ثم هرب المخربون الى جهة مجهولة، وقامت فرق الدفاع المدني باطفاء الحريق الذي تسبب باضرار مادية.

فيما قامت عشائر ذي قار بفتح الطرق الحيوية المهمة التي اغلقها المتظاهرون بالاضافة الى طريق بغداد ـ البصرة وطالبت العشائر المتظاهرين بالرجوع الى مكان تظاهرهم في ساحة الحبوبي، وان صوت العقل هو الغالب حيث تشهد المحافظة حاليا هدوءا نسبيا.

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