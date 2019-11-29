التعاطي الثقافي يشكل نموذجا مناسبا للإجابة على التحديات الراهنة

وأكد مونسان اليوم الجمعة في مراسم افتتاح الدورة الثالثة من مؤتمر "الحضارات العريقة" في بكين، ان الإهتمام بالقواسم الثقافية والحضارية المشتركة من شأنها أن تسهم في ضمان مصالح البلدان المشتركة وتقليص الفجوة بينهم؛ معربا ان أحوج ما يكون اليه عالم اليوم هو التقارب والتعاطف وتعزيز الحوار والتواصل الثقافي؛ المبادئ التي استمدت منها المجتمعات العريقة أيضا.

وصرح، ان التراث الثقافي، بالإضافة إلى المساعدة على استعادة الجذور الثقافية المشتركة، يلعب أيضا دورا مهما في تلبية الاحتياجات الحالية، بما في ذلك حماية البيئة والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن الدوليين.

يذكر، ان مؤتمر "الحضارات العريقة" في نسخته الثالثة، بدأ اعتبارا من اليوم الجمعة في العاصمة الصينية بكين بحضور وزراء السياحة في الدولة المضيفة، وإيران وأرمينيا ومصر و يونان والعراق وايطاليا وبيرو ويستمر لثلاثة أيام.

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