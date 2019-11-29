المرأة الإيرانية تشغل 56% من مقاعد التعليم العالي 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجرته ابتكار صباح اليوم الجمعة مع رئيسة وأعضاء لجنة شؤون المرأة في البرلمان التايلاندي في اطار زيارتها الى هذا البلد التي تستمر يومين.

ونوهت الى إجراءات الجمهورية الإسلامية في مجال النهوض المرأة بما في ذلك تخصيص 30 بالمئة من المناصب الإدارية في القطاع الحكومي للنساء.

ولفتت مساعدة رئيس الجمهورية الى دعم الحكومة لمنظمات المجتمع المدني وتمكينها؛ مبينة انه يوجد حاليا 2700 منظمة أهلية ناشطة في مجال المرأة والأسرة في إيران.

وفيما أشارت الى جهود التكتل النسوي، وتكتل الأسرة في مجلس الشورى الإسلامي، صرحت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة ان هذين التكتلين يعملان على متابعة القوانين الحمائية للمرأة والأسرة.

وعلى صعيد آخر، تطرقت الى الحظر المفروض، والحرب والإرهاب الإقتصادي الممارس ضد إيران، وأضافت ان الحكومة الأميركية ولدت الكثير من العقبات في مسار التنمية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية؛ مؤكدة ان الحكومة الإيرانية تعمل كل ما بوسعها لتعزيز دور المرأة في الإقتصاد لا سيما في ظروف الحظر الإقتصادي المفروض.

انتهى**أ م د