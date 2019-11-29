إيران بخلفيتها التاريخية لها قدرة كبيرة للمساعدة في إحلال السلام في العالم

و اضاف مونسان اليوم الجمعة على هامش مؤتمر" الحضارات العريقة" في بكين أن الدول ذات الحضارة القديمة لعبت دورًا مهمًا في العالم القديم وفي عالم اليوم المليء بالتحديات ايضا بإمكانها تقديم حلول قائمة على التبادل الثقافي من خلال التأكيد على دور العلاقات بين الناس.

و أكد وزير التراث الثقافي، والصناعات اليدوية، والسياحة أن إيران ، كدولة كان لها دور كبير في بناء الحضارة الإنسانية ، لها حضور نشط في المؤتمر وتم شرح مواقف جمهورية إيران الإسلامية للدول المشاركة فيها.

وقال أيضًا إن الدول المشاركة في المؤتمر باعتبارها دول ذات الحضارات القديمة يمكنها إقامة معرض سنوي للمساعدة في تقديم الثقافات المختلفة ، ولإحداث تنوع ثقافي من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى تقليص النزاعات الدولية وإحلال السلام والأمن في العالم.يذكر، ان مؤتمر "الحضارات العريقة" في نسخته الثالثة، بدأ اعتبارا من اليوم الجمعة

في العاصمة الصينية بكين بحضور وزراء السياحة في الدولة المضيفة، وإيران وأرمينيا ومصر و يونان والعراق وايطاليا وبيرو ويستمر لثلاثة أيام.

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